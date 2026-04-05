Иран нанесе "тежки материални щети" в Кувейт (ВИДЕО)

05 април 2026, 17:00 часа
Ирански атаки с дронове поразиха цели в Кувейт в неделя, а държавната "Кувейтска петролна корпорация" (Kuwait Petroleum Corporation - KPC) съобщи за пожари и "тежки материални щети" в някои от нейните производствени мощности, предаде Ройтерс. Националната петролна компания на Кувейт посочи в изявление, че екипи работят за овладяване на пожари в дъщерните ѝ дружества "Петрокемикъл Индъстрийз Къмпани" (Petrochemical Industries Company) и "Нешънъл Петроулиъм Къмпани" (National Petroleum Company).

По-рано днес "Кувейтска петролна корпорация" заяви, че след друга атака с дронове е избухнал пожар в нефтения комплекс в Шувайх, където се намират министерството на петрола и централата на компанията.

Две електроцентрали и инсталации за обезсоляване на вода също са били атакувани от ирански дронове, което е довело до "значителни" материални щети, като два енергийни блока са извън експлоатация в резултат на атаката.

Страните от Залива, включително Кувейт, Обединените арабски емирства и Бахрейн, станаха мишена на ирански удари, нанасяни в отговор на атаките, извършени от САЩ и Израел на 28 февруари, припомня БТА.

Яна Баярова Отговорен редактор
Кувейт петрол война Иран
