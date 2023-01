Иранска двойка ще лежи 10 г. в затвора заради уличен танц (ВИДЕО)

Според Информационната агенция на активистите за човешки права (HRANA) Астияж Хагиги и нейният годеник Амир-Мохамад Ахмади - и двамата в началото на 20-те си години - са обвинени в "разпространяване на корупция и пороци", "събиране и сговор с цел нарушаване на националната сигурност" и участие в пропаганда срещу режима.

Iran: A 21-y-o couple have been sentenced to 10 years in jail each for dancing at the foot of Tehran's Azadi (Freedom) Tower, sources close to them tell @nimnia11. Regime is handing out heavy sentences to anyone defying its strict rules. #آستیاژ_حقیقی #امیرمحمد_احمدی #مهسا_امینی pic.twitter.com/F0ahwzJhA1