Ирански балистични ракети "пропуснаха" най-голямата електроцентрала в Израел и ключова индустриална зона (ВИДЕО)

25 март 2026, 15:11 часа 329 прочитания 0 коментара
Балистична ракета, изстреляна от Иран, е била насочена към електроцентралата „Орот Рабин“ – най-голямото съоръжение за производство на ток в Израел, разположено в северния град Хадера. Израелската електрическа корпорация (IEC) заяви, че инфраструктурата ѝ не е претърпяла щети вследствие на ракетното нападение. Това уточнение дойде, след като иранска ракета удари открита местност в близост до Хадера, където IEC експлоатира голямата електроцентрала.

Това съоръжение е най-голямата електроцентрала в Израел, която осигурява около 20–25% от електроенергията в страната и покрива голяма част от базовото потребление в централния регион, включително Тел Авив и околните райони.

При иранската атака срещу Хадера няма и ранени, пишат израелските медии.

Иран атакува и индустриална зона в пустинята Негев

Иранска ракета падна и край индустриална зона в пустинята Негев в Южен Израел. Вероятната цел е била именно зоната "Ротем" край град Димона - смята се, че в този град израелските власти поддържат секретна ядрена програма.

Сред основните промишлени отрасли в този район са предприятия за добив на фосфати, дейности, свързани с уран, съдържащ се във фосфатната руда, както и завод за амоняк.

Според The Times of Israel при това иранско нападение също няма пострадали.

Димитър Радев
