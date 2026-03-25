Ирански балистични ракети "пропуснаха" най-голямата електроцентрала в Израел и ключова индустриална зона (ВИДЕО)

Балистична ракета, изстреляна от Иран, е била насочена към електроцентралата „Орот Рабин“ – най-голямото съоръжение за производство на ток в Израел, разположено в северния град Хадера. Израелската електрическа корпорация (IEC) заяви, че инфраструктурата ѝ не е претърпяла щети вследствие на ракетното нападение. Това уточнение дойде, след като иранска ракета удари открита местност в близост до Хадера, където IEC експлоатира голямата електроцентрала.

Това съоръжение е най-голямата електроцентрала в Израел, която осигурява около 20–25% от електроенергията в страната и покрива голяма част от базовото потребление в централния регион, включително Тел Авив и околните райони.

При иранската атака срещу Хадера няма и ранени, пишат израелските медии.

Iran nearly missed the Orot Rabin Power Plant near Hadera, Israel.



The facility is Israel's largest power station, supplying roughly 20–25% of the country's electricity and carrying much of the baseload demand for the central region, including Tel Aviv and surrounding areas.

Иран атакува и индустриална зона в пустинята Негев

Иранска ракета падна и край индустриална зона в пустинята Негев в Южен Израел. Вероятната цел е била именно зоната "Ротем" край град Димона - смята се, че в този град израелските власти поддържат секретна ядрена програма.

Сред основните промишлени отрасли в този район са предприятия за добив на фосфати, дейности, свързани с уран, съдържащ се във фосфатната руда, както и завод за амоняк.

Според The Times of Israel при това иранско нападение също няма пострадали.

Iranian missile hit near an industrial area in the Negev, Israel.



The target was likely Rotem Industrial Zone, near the city of Dimona.



Among the key industries in this area are phosphate extraction facilities, operations related to uranium contained in phosphate rock, and…

