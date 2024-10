Иранският президент не е бил информиран за атаката на Иран: Има ли разкол във властта? (ВИДЕО)

Ракетната атака от снощи, 1 октомври, при която Иран изстреля срещу Израел около 200 балистични ракети, е била извършена от военновъздушните сили на Иранската революционна гвардия и не е операция на редовната иранска армия или военновъздушни сили. Това твърдят израелски източници, цитирани от The New York Times.

Иранският президент Масуд Пезешкиан не е бил информиран за атаката преди началото й, добавят още източниците, което вероятно сочи, че иранският режим е разделен относно операцията, което предполагаемо ще усили разкола в правителството в Техеран. Впрочем от елитния Корпус на гвардейците на Ислямската революция признаха, че са изстреляли ракетите, освен това високопоставен ирански служител заяви пред Ройтерс, че това е станало по нареждане на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Видео от момента, в който командващият Революционната гвардия Хюсеин Салами нарежда на командващия военновъздушните сили Амир Али Хаджизаде да започне ракетната атака срещу Израел:

Iran orders strike––notice the long sigh



IRGC Commander Major General Hossein Salami gives the order for a missile strike on Israel from Khatam al-Anbiyaa Headquarters.



Israel,is a terrorist state propped up by the US pic.twitter.com/niJFh5XUGs