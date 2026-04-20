Израелската армия взема мерки срещу войник, удрял с чук статуя на Христос (СНИМКА, ВИДЕО)

20 април 2026, 9:41 часа 980 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Израелската армия взема мерки срещу войник, удрял с чук статуя на Христос (СНИМКА, ВИДЕО)

Израелската армия потвърди, че един от нейните войници е повредил статуя на Исус Христос в Южен Ливан, като заяви, че разглежда инцидента "с голяма строгост", предаде ДПА. Става дума за публикувана по-рано снимка, на която се вижда мъж в израелска униформа, който удря с чук паднала фигура на Христос от дървен кръст. От ЦАХАЛ заявиха, че първоначалният преглед е установил, че на снимката се вижда войник, действащ в Южен Ливан.

Въоръжените сили на Израел заявиха в социалната мрежа Х, че поведението на войника не е в съответствие с ценностите, които се очакват от израелски военни. Ще бъдат предприети подходящи мерки срещу замесените лица, се казва в изявлението, както и ще съдействат на местната общност за възстановяването на разпятието на първоначалното му място.

Около един на всеки трима ливанци е християнин.

Снимка: Х

Инцидентът се случва дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и подкрепяното от Иран движение "Хизбула". Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили трябва да останат в "зона за сигурност" в Южен Ливан. 

Израелските военни заявиха, че продължават усилията си за разграждане на това, което описаха като "терористичната инфраструктура" на "Хизбула" в района, и подчертаха, че нямат намерение да нанасят щети на гражданската инфраструктура, включително религиозни сгради или символи.

Елена Страхилова
Елена Страхилова
