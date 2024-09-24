Япония обяви тревога за цунами

Геоложката служба на САЩ съобщи, че близо до отдалечените японски острови Идзу е станало земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер, което е накарало местните метеорологични власти да издадат предупреждение за цунами, предаде БГНЕС.

Еднометрово цунами

Еднометрово цунами може да се очаква на островите Идзу към 8:30 ч. (2330 GMT) и на островите Огасавара към 9:00 ч. ( 00:00 ч. по Гринуич), съобщи Японската метеорологична агенция.

Жителите на островите заявиха пред националната телевизия NHK, че не са усетили земетресението.

Япония е разположена върху четири основни тектонични плочи и всяка година преживява около 1500 земетресения, повечето от които са слаби.

Въздействието обикновено е ограничено дори при по-силни трусове благодарение на усъвършенстваните строителни техники и добре отработените процедури при извънредни ситуации.

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