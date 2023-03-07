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Камион помете автобусна спирка в Австралия (ВИДЕО)

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Камион помете автобусна спирка в Австралия (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС

Голям камион помете автобусна спирка в град Аделаида, Австралия, предава ABC News. Шофьорът е с леки наранявания. За щастие няма други засегнати от инцидента.

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