Камион помете автобусна спирка в Австралия (ВИДЕО)
OUT OF CONTROL: A big rig smashes down a bus stop and causes carnage in Adelaide, Australia. Luckily, no-one was hurt and the driver suffered only a minor injury. https://t.co/bA4iYuRBEh pic.twitter.com/w1HfI89Kkb— ABC News (@ABC) March 7, 2023
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Редактор:
Деница Китанова
Етикети: автобусна спирка катастрофа камион Австралия