Кипър иска да се включи във възстановяването на Газа

Кипър иска да участва във възстановяването на Газа, като планът на Никозия да се включи във възстановяването на разкъсваната от война Ивица Газа все още е в ранен етап, като правителството сигнализира за намерението си да включи кипърски компании в мащабните международни усилия за възстановяване, но все още без конкретна рамка. За намеренията на кипърската власт съобщи гръцкото издание Kathimerini.

Амбицията на Христодулидес

Президентът Никос Христодулидес обяви амбицията на правителството кипърският бизнес да играе роля във възстановяването на Газа, подчертавайки стратегическото положение на острова и нарастващия му хуманитарен профил чрез морския коридор Амалтея. Правителствени източници съобщават, че предложението включва шест инициативи в три основни области: сигурност, възстановяване и хуманитарна помощ, съобразени с по-широкия мирен план на САЩ за региона.

Длъжностни лица казват, че Кипър предлага ценни активи: опитът си в управлението на хуманитарния коридор Амалтея, оперативния и обучителен опит на центъра CYCLOPS и предстоящата си роля като председател на Съвета на ЕС, като всичко това засилва доверието му като регионален център за стабилност.

Кипърският бизнес е предпазлив

Кипърският бизнес обаче изглежда предпазлив. Източници от индустрията съобщиха на Катимерини, че компаниите все още не са били информирани за спецификите на предложението от шест точки и чакат ясен план. ОЩЕ: Кипър готов за евакуация на граждани от Близкия Изток