Китай продължава да промотира мирния си план. Зеленски избухна, че е договорен с Кремъл (ВИДЕО)

Китай продължава да популяризира своя мирен план за войната в Украйна, алтернативен на Формулата за мир на президента Володимир Зеленски. Проектът бе изготвен от Пекин съвместно с Бразилия и съдържа 6 основни точки, но по всичко личи, че те облагодетелстват режима на диктатора Владимир Путин: Планът за мир на Китай и Бразилия: Битката между Зеленски и Путин е за Глобалния юг.

Китайският министър на външните работи Уан И се срещна със секретаря на Съвета за сигурност на Русия и бивш военен министър Сергей Шойгу (издирван от Международния наказателен съд) в Санкт Петербург на 11 септември. Топ дипломатът на Пекин потвърди, че Китайската народна република (КНР) ще продължи да промотира собствената си визия за прекратяване на войната в Украйна и ще се стреми да убеди други държави да подкрепят мирния план.

По време на срещата Шойгу потвърди подкрепата на Русия за съвместния проект на Китай и Бразилия.

Представители на Пекин редовно популяризират мирния план и позволяват на руските представители да се представят като готови да преговарят с Украйна добросъвестно, пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Въпреки това обаче има последователни изявления на Кремъл, в които открито се отхвърлят преговорите или по друг начин се посочва, че Русия ще преговаря само при условия, които са равносилни на пълна украинска капитулация: Кремъл отказва добронамерени преговори с Киев, московчани усетиха в какво ги вкара Путин (ОБЗОР - ВИДЕО).

В проекта на Китай и Бразилия никъде не се споменава изтегляне на руските сили от незаконно окупираните украински земи. Вместо това се говори за неразширяване на бойното поле, диалог с равнопоставено участие, деескалация, размяна на военнопленници. Призовава се да не се използват ядрени оръжия и да не се застрашават атомни електроцентрали, а освен това светът да не се разделя на "изолирани политически или икономически групи".

Припомняме, че Бразилия и Китай са част от БРИКС - групата с влияние в международната икономика, в която членува и Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува мирния план, предложен от Китай и Бразилия, като го нарече "разрушителен". Той смята, че проектът е бил предварително одобрен от Кремъл. Зеленски определи предложението като обикновена политическа декларация и постави въпроса защо Бразилия и Китай ще застанат на страната на Русия или ще се опитат да посредничат.

Планът предлага спиране на конфликта по сегашната фронтова линия, което противоречи на Формулата за мира на Володимир Зеленски - тя изисква руските войски да се изтеглят до границите на Украйна от 1991 г.

Украинският лидер вече обяви, че до края на годината се надява да е подготвил мирен план, а също така очаква втора международна мирна конференция, на която да участват и руски представители.

"Помирение на какво? Какво означава просто да седнем и да поговорим? Той (Путин) е убиец (...) Той дойде, убиваше хора, завземаше територии, а сега (бразилският президент) Лула казва да ги оставим да говорят. Ако Лула ни подкрепяше, щеше да помогне да се спре войната. Ние сме във война с Русия. Подкрепяте ли войната, или не я подкрепяте? Ако не я подкрепяте, тогава ни помогнете да спрем Русия. Какъв компромис? Това са просто неприемливи неща. Ето защо смятам, че това е разрушително“, възмути се Зеленски.

"Ние не сме ваши врагове и вие не сте наши врагове", обърна се той към Китай и Бразилия. "Така че защо изведнъж решихте, че трябва да застанете на страната на Русия или да бъдете някъде по средата? Що за възглед е това? Ние се бием на наша земя. Вие трябва да спрете руснаците, трябва да покажете, че сте силни държави. Как може да предлагате, без да ни питате нищо? А Русия се включва и казва, че подкрепя китайско-бразилската инициатива. За какво е този театър?", избухна Володимир Зеленски.

