Китайският Тръмп превзема социалните медии (ВИДЕА)

22 април 2026, 19:21 часа 387 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Видеата с участието на блогъра Райън Чен, вече по-известен като китайският Тръмп, набират все повече популярност в интернет. Чен имитира изключително успешно стила на говорене, гласа и интонацията на Доналд Тръмп, характерните паузи в речта, но също и израженията на лицето и жестовете на американския президент – и всичко това му спечели милионна аудитория далеч извън пределите на Китай.

Първото си видео с имитации на Тръмп Чен публикува на шега като предизвикателство с приятели в китайския TikTok (Douyin) през 2024 г., но това се оказва истинска "бомба".  Чен имитира Тръмп включително до малките детайли.

Днес видеата му се въртят в YouTube, Instagram, Х, Telegram.

Елена Страхилова Отговорен редактор
