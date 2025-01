Командващият армията стана президент на Ливан: Добра новина за САЩ, лоша за "Хизбула"

Парламентът на Ливан избра подкрепяния от САЩ и Саудитска Арабия началник на армията за нов президент на страната, с което сложи край на продължилата години политическа безизходица. Ръководителят на армията Джоузеф Аун беше избран след два тура на гласуване. Това стана след активни усилия на Вашингтон и Рияд да мобилизират подкрепа за него. След като беше обявен за президент, Аун на практика се оттегли от поста си в армията. Той пристигна в парламента, за да положи клетва, облечен в цивилно облекло.

В речта си при приемането на поста Аун приветства настъпването на „нова ера“ в Ливан, като обеща да изведе страната от безбройните икономически и политически кризи. Той направи и рядко срещано обещание да „монополизира оръжията“ под мандата на държавата. Това е ясен знак към подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула", която буквално превзе държавата през годините.

"Хизбула" е най-добре въоръжената бойна групировка в Близкия изток и до опустошителната война с Израел миналата есен имаше влияние в поне три държави. Тежките удари, нанесени от Израел по време на конфликта в Южен Ливан, в съчетание с падането на сирийския президент Башар Асад през декември, силно отслабиха „Хизбула“ и възродиха дългогодишния дебат в страната относно разоръжаването на групировката.

