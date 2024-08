Контейнеровоз в китайско пристанище се взриви брутално (ВИДЕО)

От китайското пристанище Нинбо-Джоушан съобщават за експлозия на контейнеровоз в района на пристанище Бейлун (район на Нинбо).

Според Reuters плавателният съд е идентифициран като YM Mobility, собственост на Yang Ming Marine Transport, който е плавал под либерийски флаг и по време на инцидента се е намирал на терминала Beilun Phase III в Нинбо.

Морският издирвателно-спасителен екип от Нинбо разкри, че корабът е превозвал опасни стоки, пише Port Technology.

