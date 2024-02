Кораб потъна в Мраморно море, тече спасителна операция на екипажа (СНИМКА)

Плавателният съд с дължина 69 метра е потънал в 6:20 ч. местно време (5:20 ч. българско). Инцидентът е станал на седем километра от брега. Времето в района е лошо, вълните достигат 3 метра височина, предаде телевизия Си Ен Ен-Тюрк.

В спасителната акция участват три кораба.

Министърът на транспорта на Турция Абдулкадир Уралоглу съобщи, че все още не са открити следи от потъналия кораб.

ОЩЕ: Гръцки кораб е атакуван с ракети, вероятно от хутите

Валията на Бурса Махмут Демирташ също уточни, че екипажът на потъналия кораб е турски. Той добави, че в град Мудания е създаден кризисен център.

A cargo ship flying the Turkish flag sank in the Sea of Marmara with six sailors on board. The search for them has begun.



This was announced by the governor of Bursa province, Mahmut Demirtas, near which the incident occurred. pic.twitter.com/EIw6WqFsrH