Кувейт обяви седмото си правителство за последните три години

Съобщението дойде в неделя, като предишното правителство подаде оставка през януари, само три месеца след встъпването си в длъжност.

„Най-голямото предизвикателство за правителството е да си върне доверието на хората“, каза Ахмад ал-Дин, член на политическото бюро на Кувейтското прогресивно движение, предаде Reuters.

In the midst of its ongoing political crisis, Kuwait has announced a new government, the country’s seventh in 3️⃣ years https://t.co/mCYppGRo6W pic.twitter.com/PNuJH2aYpu