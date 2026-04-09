Храни, гарнирани с предизборна агитация: Случай от с. Галиче

Досъдебно производство за нарушаване на политическите права на гражданите е завела Областната дирекция (ОД) на МВР във Враца във връзка с неправомерна агитация в село Галиче, съобщиха от полицията. На 8 април в група, озаглавена “Кметство село Галиче“, в социалната мрежа са публикувани снимки на възрастни хора, на които кметът и секретарят на кметството раздават пликове с хранителни продукти. В пликовете са били поставени и предизборни агитационни брошури на политическа партия, регистрирана за предстоящите предсрочни парламентарни избори. Служители на ОДМВР-Враца са установили хора, които са получили хранителни продукти и агитационни брошури.

Лишаване от свобода и глоба

Образуваното досъдебно производство е за престъпление по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс. Според него, който предложи или даде на другиго имотна облага с цел да го склони да упражни

Снимка БГНЕС

Още: След ареста на шефа на пощата: Кметът на Кърджали и партийни членове опитали да нахлуят в районното

избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция, или да гласува на референдум по определен начин се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от 10 хиляди до 20 хиляди лева.

При посещението си във Враца на 26 март служебният вътрешен министър Емил Дечев каза, че сигналите за нарушения на изборните правила са се увеличи с над 500% спрямо тези, които са били подадени по същото време на предизборната кампания през октомври 2024 г.

За последните 10 дни ОДМВР-Враца е провела две специални полицейски операции, свързани с осигуряване на обществен ред и превенция на нарушенията, свързани с изборите.

Още: Арест в Кърджали: Шефът на пощата заподозрян в изборна агитация (ВИДЕО)