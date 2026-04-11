Макрон с телефонна офанзива заради Близкия изток: Първо набра Ердоган

Френският държавен глава Еманюел Макрон и турският президент Реджеп Тайип Ердоган са провели телефонен разговор, за да обсъдят двустранните отношения, както и регионалните и глобалните развития, съобщиха Анадолската агенция и френският уважаван всекидневник Le Monde. Разговорът стана докато в Исламабад се провеждат директни преговори между САЩ и Иран с посредничеството на Пакистан. Изглежда двамата лидери са на едно мнение по отношение на Ливан.

Ердоган подчерта необходимостта от защита на примирието, предупреждавайки, че не трябва да се допускат инициативи, които биха могли да „саботират процеса на прекратяване на огъня“, особено по отношение на атаките срещу Ливан, предаде Анадолскатга агенция.

Според Ердоган процесът след атаките срещу Иран е повлиял негативно на световната среда, а дипломатическите усилия, подкрепени от Турция и други страни, са изиграли „важна роля“ за постигането на прекратяване на огъня.

Макрон същ призова за „спазване на прекратяването на огъня и неговото прилагане в Ливан“ и подчерта „необходимостта от стабилно и трайно дипломатическо решение“.

Макрон е в тесен контакт със саудитския престолонаследник

Междувременно Макрон и саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман решиха в събота да „останат в тесен контакт“ , за да „допринесат за деескалация“ в Близкия изток и за постигане на споразумение, заяви френският президент, докато в Пакистан започнаха ирано-американски преговори.

„Тъй като дискусиите току-що започнаха в Исламабад, ние се съгласихме да поддържаме тесен контакт, за да допринесем за деескалация, свобода на корабоплаването и сключване на споразумение за осигуряване на траен мир и сигурност в региона ", написа френският лидер в X след разговор с колегата си. „Потвърдих подкрепата си за прекратяването на огъня, което трябва да бъде напълно спазвано и незабавно разширено до Ливан. Обсъдихме необходимостта от възможно най-бързо възстановяване на напълно свободното и безопасно корабоплаване в Ормузкия проток ", добави Еманюел Макрон.