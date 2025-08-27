Войната в Украйна:

Младоженец почина след безразборна стрелба по време на сватба

27 август 2025, 14:11 часа 588 прочитания 0 коментара
Младоженец на 23-годишна възраст е починал, след като е бил прострелян при безразборна стрелба по време на сватба в село Турпчу в източния турски окръг Гиресун, съобщава в. "Биргюн", цитиран от БТА. По информация на медията  инцидентът е станал вчера в края на празненството, когато гостите са изпращали двамата младоженци към дома им. На място веднага е изпратена линейка, която е откарала младия мъж в болница, но на сутринта той е починал от раните си.

Във връзка със случая е арестувана доведената сестра на булката, която е заподозряна в откриване на безразборна стрелба по време на сватбата, съобщават от турската полиция, като подчертават, че в дома на жената са открити два пистолета, за които тя няма разрешително.

Според предвижданите изменения в закона, които турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч обяви наскоро, стрелбата във въздуха за забавление по време на сватби и други тържества ще бъде включена в обхвата на престъплението "стрелба в жилищна зона", което ще бъде наказвано с лишаване от свобода за период от една до пет години.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Турция Стрелба сватба информация 2025
