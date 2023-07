Мощен тайфун изкорени дървета и изхвърли кит на китайския бряг (ВИДЕО)

Във видео, публикувано от местни жители, се вижда как ветровете изкореняват дървета. Смята се, че скоростта им е достигнала до 140 километра в час.

Powerful typhoon #Talim hit the southern provinces of #China . The wind speed was almost 140 kilometers per hour. pic.twitter.com/SC9diOwmk3

Големи части от Азия са обхванати от проливни дъждове и силни горещини. В Япония около 60 души получиха топлинен удар, а в някои части на Китай се наблюдават рекордно високи температури. ОЩЕ: В Китай измериха рекордните 52,2 градуса

В Южна Корея броят на загиналите в резултат на продължилите няколко дни проливни дъждове и свлачища нарасна до 41 души. ОЩЕ: Извадиха и последното тяло от наводнения 430-метров южнокорейски тунел

"Талим" връхлетя китайската провинция Гуандун в понеделник вечерта, преди да достигне сушата в съседната провинция Гуанси във вторник. Дървета паднаха върху движещи се превозни средства, а кит беше изхвърлен на брега, пише BBC. За щастие, животното е било спасено и върнато във водата.

Typhoon Talim landed in Zhanjiang, Guangdong last night. A whale was washed ashore by the wind and waves. Fortunately, it was rescued and swam away. pic.twitter.com/YYemJMlJ8G