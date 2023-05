Мощен взрив на станция за втечнен газ разтърси Узбекистан (ВИДЕО)

Той е станал тази нощ в град Самарканд - втория по големина след столицата Ташкент. Кадри в социалните мрежи показват момента на експлозията - огромен огнен облак, който се разширява, докато хората бягат панически.

A powerful explosion occurred at a liquefied gas station in #Uzbekistan.



As a result of an explosion in Samarkand, one person was injured, three cars burned down. The preliminary cause of the explosion is believed to be a violation of safety rules. pic.twitter.com/A63td87WLU