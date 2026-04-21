"Каквото Господ е отредил!": Кирил Милов гледа смело към уникално постижение на Европейското по борба

Кирил Милов е близо до трета европейска титла! Българинът имаше тежък полуфинал с Артур Саргсян. Руснакът се измъкна светкавично от партер в първата част, но Милов се защити във втората и го изкара извън тепиха в отбранително движение. След това европейският шампион направи ефектни четири точки на контраатака, за да спечели със 7:1 и да се класира на финал срещу унгареца Алекс Соке.

Кирил Милов: Точно тези хора исках да бъдат в моя поток

"Чувствам се много добре предвид това, че една година нямах възможност да участвам (на състезания). Тренирах, не съм спирал. Дисциплината и постоянството ми помогнаха да правя това, което правя в момента. Точно тези хора исках да бъдат в моя поток, защото двамата с беларуския състезател (Артур Саргсян и Кирил Маскевич) са най-добрите в моята категория, а не съм се борил с тях. Радвам се, че имам възможност да ги победя на голям форум. Сега гледам към Световното първенство, а дай Боже и Олимпийски игри", заяви Милов.

"Те (руснаците) са много добре подготвени, тренират правилно и правят добри тактики. Аз също съм го проучвал, знам какво прави, знам силните му страни, но ето че стана една ситуация, в която всичко бе на кантар. Добре че след това той първи стъпи навън и точките бяха за мен. После вече поведох и той нямаше какво да направи, трябваше да рискува. Утре ще се изправя срещу дългогодишен съперник от Унгария, който е много силен. Ще почина, ще се мобилизирам и каквото Господ е отредил, това ще се случи. Давам всичко от себе си и така. Искам да поздравя всички българи, да бъдат живи и здрави", каза още националът.