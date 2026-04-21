Отново убити палестинци от израелски заселници на Западния бряг

21 април 2026, 17:20 часа 337 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Двама палестинци, включително 14-годишно момче, са убити на окупирания от Израел Западен бряг днес, след като израелски войници и заселници са открили стрелба, съобщиха очевидци. Палестинските здравни власти в Газа потвърдиха информацията за двамата убити, предаде Ройтерс. 

Палестинският Червен полумесец обяви, че двама палестинци са убити, а четирима ранени, след като израелски заселници открили огън в село Ал Мугайир, близо до Рамала. Палестинското здравно министерство уточни, че убитите са на 14 и 32 години.

Амин Абу Улая, ръководител на местния съвет, каза пред Ройтерс, че заселници и войници са влезли в селото и са започнали да стрелят. 

“Това доведе до убийството на ученик и още един човек”, каза Абу Улая и разказа за паниката в селото и как родителите се втурнали към училището да търсят децата си. 

Израелската армия засега не е коментирала, отбелязва агенцията. 

Стрелбата в Ал Мугайир, на около 25 км северно от Рамала, е поредният изблик на насилие на израелски заселници и войници срещу палестинците, както правозащитни организации описват случващото се на Западния бряг.

Елена Страхилова
