"Това ни различава от всички останали в България!": Христо Янев разкри тайната за подвига на ЦСКА

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев даде своето мнение след обрата на "армейците" над Лудогорец в първия 1/2-финал за Купата на България. Специалистът подчерта духа на отбора - характеристика, която по думи на Янев отличава "червените" от всички останали у нас. В интервюто беше отбелязана и доминацията на ЦСКА през втората част над 14-кратния шампион на Първа лига.

„Духът на отбора е това, което преобрази всички нас. Бяхме непримири от първата до последната минута, въпреки негативния развой от първото полувреме. Това е всичко, което ни различава от всички останали в България, и трябва да го запазим“, заяви Янев след победата на ЦСКА над Лудогорец.

„Не бих казал, че първото полувреме стояхме лошо на терена. Създадохме много добри ситуации, имахме страхотни преходи, но ни сполетя малшанса Лудогорец да поведе в резултата. Второто полувреме променихме малки детайли. Нещото, което се промени през второто полувреме, бе тази непримиримост в играчите, за да постигнем резултат, който да ни даде малко по-добър резултат за реванша.“, добави той.

„Отборът във всеки един мач играе добър футбол. В някои мачове имаме затруднения да отбележим, защото срещу нас има отбори, които се опитват да се противопоставят по най-добрия начин. Сега трябва да се възстановим от тази здрава битка. Не знам откога нашият отбор не е демонстрирал такава доминация в 45 минути срещу отбор, който демонстрира такава доминация през последните 14 години", акцентира специалистът.

„Трябва да се съсредоточим върху това, което се случи на терена. В нашия футбол има добри отбори, добри футболисти, добри изпълнители. Това, което се случи в края, не го толерираме като клуб. В мач със заряд, толкова емоции и енергия е нормално да се стигне до такова нещо. Не беше премината границата. Откакто работя с отбора, подхождаме еднакво към всеки един мач и към всеки един противник. Имаме достатъчно хора в съблекалнята, които са жадни да играят. Феновете дадоха криле на отбора, дадоха енергия, те са нашият наркотик. Насреща имат хора, които са готови да умрат за тях“, каза още Христо Янев.

