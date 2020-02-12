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НАТО засилва мисията си в Ирак

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НАТО засилва мисията си в Ирак
Снимка: Getty images/Guliver
Министрите на отбраната на държавите-членки на НАТО се договориха за засилване мисията на Алианса в Ирак в координация с Багдад, заяви генералният секретар Йенс Столтенберг.

Той съобщи по-рано, че организацията планира да възобнови програмата за обучение на военни, ако от страна на Ирак постъпи такова искане. По думите му, Алиансът провежда необходимите консултации с иракското правителство, включително на ниво премиер, министър на външните работи и президент.

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„НАТО засилва борбата си срещу международния тероризъм”, написа Столтенберг в Twitter. Той допълва, че министрите на отбраната са се съгласили да усилят тренировъчната мисия в ИРАК с тясно сътрудничество и координация с иракското правителство.

 

Дейността на тренировъчната мисия на НАТО беше преустановена през януари след убийството на иранския генерал Касем Солеймани. Парламентът на Ирак гласува за извеждането на всички чуждестранни военни от територията на страната.

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По-късно Багдад заяви, че новата форма на сътрудничество с НАТО трябва да бъде от такъв тип, че да бъде зачетен суверенитетът на Ирак.

Actualno.com

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3 Коментара

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  • Анонимен 1 Анонимен преди 56 минути Профил на трол?
    След като разкриха, че руснаците изнесоха химическото оръжие с камиони и го използваха в Сирия, имат основание! Сега ще разберът още за руските изверги!
    отговор : 2 !
  • Анонимен 1.1 Анонимен преди 55 минути Профил на трол?
    Така е!
    : 1 !
  • дебилизЪма е вреден!!! 1.2 дебилизЪма е вреден!!! преди 31 минути Профил на трол?
    Така е - ТИ СИ БОЛЕН МОЗЪК!!!!
    : 0 !

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