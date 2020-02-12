НАТО засилва мисията си в Ирак
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Значителна намалява популярността на НАТО във Франция и Германия през последните години, показва проучване, публикувано от Pew Research...
Дейността на тренировъчната мисия на НАТО беше преустановена през януари след убийството на иранския генерал Касем Солеймани. Парламентът на Ирак гласува за извеждането на всички чуждестранни военни от територията на страната.
NATO is stepping up the fight against international terrorism. Allied Defence Ministers have agreed in principle to enhance #NATO’s training mission in #Iraq in close cooperation&coordination with the Iraqi government. pic.twitter.com/7lACCJ5qew— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 12, 2020
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Редактор:
Спасиана Кирилова
Етикети: НАТО Ирак мисия Министри
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