НАТО засилва мисията си в Ирак

NATO is stepping up the fight against international terrorism. Allied Defence Ministers have agreed in principle to enhance #NATO’s training mission in #Iraq in close cooperation&coordination with the Iraqi government. pic.twitter.com/7lACCJ5qew — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 12, 2020

Той съобщи по-рано, че организацията планира да възобнови програмата за обучение на военни, ако от страна на Ирак постъпи такова искане. По думите му, Алиансът провежда необходимите консултации с иракското правителство, включително на ниво премиер, министър на външните работи и президент.„НАТО засилва борбата си срещу международния тероризъм”, написа Столтенберг в Twitter. Той допълва, че министрите на отбраната са се съгласили да усилят тренировъчната мисия в ИРАК с тясно сътрудничество и координация с иракското правителство.Дейността на тренировъчната мисия на НАТО беше преустановена през януари след убийството на иранския генерал Касем Солеймани. Парламентът на Ирак гласува за извеждането на всички чуждестранни военни от територията на страната.По-късно Багдад заяви, че новата форма на сътрудничество с НАТО трябва да бъде от такъв тип, че да бъде зачетен суверенитетът на Ирак.