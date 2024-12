Нетаняху нареди на военните да завземат буферната зона в Сирия, ЦАХАЛ удари редица цели (ВИДЕО)

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че е наредил на израелските военни да „завземат“ охраняваната от ООН буферна зона между контролираните от Израел и Сирия Голански възвишения, предаде АФП.

Провал

Премиерът заяви, че споразумението за изтегляне със Сирия от 1974 г. „се е провалило“. „Вчера наредих на (военните) да завземат буферната зона и командните позиции в близост. Няма да позволим на нито една враждебна сила да се установи на нашата граница“, каза той, допълни БТА.

Исторически ден

Нетаняху посети границата със Сирия и заяви, че смяната на властта в Дамаск е резултат от ударите на Израел по Иран и ливанската групировка "Хизбула".

"Това е исторически ден в историята на Близкия Изток. Режимът на Асад е централното звено в оста на злото Иран - този режим падна.", цитира Нетаняху The Times of Israel.

Нови възможности

По думите на Нетаняху смяната на властта в Дамаск открива "нови възможности" за Израел. Премиерът добави, че Израел "протяга ръка за приятелство на всички сирийци, които искат да живеят в мир с нас", но няма да позволи на "враждебните сили да се закрепят на границата".

Удар по химически завод

Израелската армия (ЦАХАЛ) съобщи, че нейните сили са нанесли ударили сирийски завод за химическо оръжие, съобщи The Jerusalem Post . Източници от ЦАХАл са допълнили, че военните "следят събитията, които могат да заплашат Израел" и "предприемат всички необходими крачки, за да отразят всякакви подобни заплахи".

По-рано израелската ТВ Kan съобщи, че израелските военни са атакували складове с оръжие в южната част на Сирия и в Дамаск. Уточнение - един от ударите е по развойно-научен ирански център за разработка на ракети. Всъщност израелската армия три пъти е нанесла удари по локацията:

Mezzeh airbase near Damascus being struck by Israeli fighter jets. Possibly to destroy equipment before it falls into the hands of rebel forces. pic.twitter.com/JgHjfoKd6N — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 8, 2024

🇮🇱 Israel has reportedly carried out airstrikes on a research center in Damascus believed to be developing Iranian missiles pic.twitter.com/Izkm0P1uhE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 8, 2024

Another angle of Israel’s airstrikes on Mezzeh Air Base in Syria today. https://t.co/QJ0WR7c82j pic.twitter.com/JPxM7fMa5y — Clash Report (@clashreport) December 8, 2024

Освен това, според Ройтерс, израелски самолети са атакували авиобаза "Мезе" край Дамаск. Също така, според новинарската агенция, са унищожени щабовете на митниците и военното разузнаване на Сирия.

