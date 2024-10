Нова провокация: Балон с боклук от Северна Корея падна върху президентството в Сеул (СНИМКИ)

Севернокорейски балон с боклук се стовари сутринта на 24 октомври върху сградата на президентския комплекс в столицата на Южна Корея – Сеул. Освен боклук в балона е имало и пропагандни листовки, осмиващи президента Юн Сук Йол и съпругата му.

Балонът се е взривил във въздуха и са се посипали отломки, уточняват от президентската служба за сигурност. Листовките са съдържали снимки на двойката, както и фрази като: "Добре, че президентът Юн и съпругата му нямат деца", съобщи южнокорейският вестник Chosun Daily.

Това е пореден случай от месец май насам, при който Пхенян бомбардира Южна Корея с балони, пълни с боклук - до момента Юга бе засипан със стотици балони. И е вторият случай, в който офисът на южнокорейския държавен глава, който е защитен от десетки войници и е забранена за полети зона, е пряко засегнат от балоните - първият такъв инцидент бе през юли.

