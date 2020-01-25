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Ново силно земетресение разлюля Турция

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Ново силно земетресение разлюля Турция
Снимка: Getty Images/Guliver
Земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер удари провинция Елязъг, Турция, съобщи изследователският център “Кандили“ към университета „Мармара“, специализиран в сеизмологични проучвания. Това съобщава БГНЕС, цитирайки Спутникнюз.

Според доклада епицентърът на труса е бил на дълбочина от 7,2 километра. Към момента няма съобщения за нови жертви и ранени.

Силно земетресение в Източна Турция

Силно земетресение в Източна Турция

Силно земетресение с магнитуд 6,8 по Рихтер удари Източна Турция в 17:55 ч. централно гринуичко време, съобщи Европейско-средиземноморс...

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Припомняме, че вчера същата турска провинция бе разлюляна от земетресение с магнитуд от 6,8 по Рихтер, при който загинаха близо 30 души, а повече от 1 200 бяха ранени.

Actualno.com

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