Ново силно земетресение разлюля Турция

Силно земетресение в Източна Турция Силно земетресение с магнитуд 6,8 по Рихтер удари Източна Турция в 17:55 ч. централно гринуичко време, съобщи Европейско-средиземноморс... Прочети повече

Според доклада епицентърът на труса е бил на дълбочина от 7,2 километра. Към момента няма съобщения за нови жертви и ранени.Припомняме, че вчера същата турска провинция бе разлюляна от земетресение с магнитуд от 6,8 по Рихтер, при който загинаха близо 30 души, а повече от 1 200 бяха ранени.