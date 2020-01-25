Ново силно земетресение разлюля Турция
Земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер удари провинция Елязъг, Турция, съобщи изследователският център “Кандили“ към университета „Мармара“, специализиран в сеизмологични проучвания. Това съобщава БГНЕС, цитирайки Спутникнюз.
Силно земетресение в Източна Турция
Силно земетресение с магнитуд 6,8 по Рихтер удари Източна Турция в 17:55 ч. централно гринуичко време, съобщи Европейско-средиземноморс...
Редактор:
Атанаска Маркова
Етикети: Турция земетресение пострадали
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