Китай може да участва в мироопазващи сили в Украйна. Китайски представители са провели неофициални разговори в Брюксел, за да проучат как европейските страни ще реагират на идеята. Това съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA, като се позовава на германското изданието „Welt am Sonntag“. Според дипломати в Брюксел намесата на Китай може да увеличи шансовете Русия да се съгласи с разполагането на мироопазващи сили в Украйна.

What a twist! China may take part in peacekeeping missions in Ukraine



Chinese representatives have held unofficial talks in Brussels, probing how European countries would react to the idea, — Welt am Sonntag reports.



According to diplomats in Brussels, involving China could