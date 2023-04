Огромен пожар избухна в Сибир (ВИДЕО)

Според украинското издание УНИАН, огънят е пламнал в жилищен комплекс "Звездний", близо до "Велижановски тракт". Кадри от социалните мрежи показват апокалиптични пламъци близо до жилищни сгради и гъст черен дим. Министерството на извънредните ситуации съобщи, че гори суха трева. На мястото на инцидента работели пожарникари и горски служители.

Към този момент, в контролираната от режима в Кремъл руска информационна агенция ТАСС последната информация за пожар в Русия е в град Тамбов. Той бил до плаж "Елдорадо" и е овладян.

Пожарите и взривовете в Русия зачестиха след началото на инвазията в Украйна, отбелязват световните медии, съобщава Нова телевизия.

A huge firre broke out in Tyumen in Siberia tonight.



The city is known as Russia’s “oil and gas Capital” #Siberia #UkraineRussiaWar #Ukraine #Internationalleaks #Russia pic.twitter.com/5fDp3k8oMa