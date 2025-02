ООН нарече "отвратително" режисираното връщане на телата на израелски заложници (ВИДЕО)

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви, че режисираното предаване на телата на заложници в Ивицата Газа днес е "отвратително" и противоречи на международното право, предаде Ройтерс. "Хамас" предаде тази сутрин телата на четирима заложници на Червения кръст. Ковчезите бяха изложени на сцена, заобиколени от въоръжени бойци на палестинското ислямистко движение в черни и камуфлажни униформи.

Предаването от "Хамас" на заложници след прекратяването на огъня 19 януари се характеризира още с големи публични церемонии на фона на развалините в Газа, което провокира все по-остри критики, включително от страна на ООН. След това телата на израелското бебе Кфир Бибас и на четиригодишния му брат Ариел - двамата най-млади заложници, взети от "Хамас" при атаката на 7 октомври 2023 г. - бяха транспортирани в Израел.

По време на предаването на телата един ислямистки боец стоеше до плакат, изобразяващ мъж, стъпил върху ковчези, увити в израелското знаме и надпис: "Връщане към войната = Връщане на заложниците в ковчези". Още: "Хамас" предложи да пусне наведнъж всички заложници за край на войната

Hamas terrorists carry out the bodies of murdered Israeli children to music



"The four coffins of our loved ones bind us more than ever, obligating us to swear that what happened on October 7 will never happen again.



The voice of our loved ones' blood cries out to us from the… pic.twitter.com/IQRzhYeMSV