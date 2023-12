ООН: Населението на Газа се бори с катастрофален глад

"Газа се бори с катастрофален глад. 40% от населението вече е изложено на риск от глад. Реалността е такава, че се нуждаем от повече помощ. Единствената оставаща надежда е хуманитарно прекратяване на огъня", заяви агенцията в социалните мрежи.

От агенцията съобщиха, че "в южната част на Газа UNRWA продължава да раздава брашно, което до момента е достигнало до 145 724 семейства. В превърнатите в приюти училища на UNRWA се осигурява топла храна, но средният брой на хората в тези приюти е над 12 000, което е четири пъти над капацитета".

