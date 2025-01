Оста около Русия: Иран показа хибридна ПВО, Северна Корея тества хиперзвукова ракета (ВИДЕО и СНИМКИ)

Двама от най-важните съюзници на Русия - Иран и Северна Корея - демонстрираха нови способности във военното дело. Техеран разкри своята ракета "земя-въздух", наречена „358“, по време на учението „Великият пророк 19“. Тази система съчетава технологии за противовъздушна отбрана и дронове. Държавните медии на Ислямската република публикуваха снимки на ПВО системите. Учението е включвало симулация на въздушна отбрана над ядрения обект в Натанз.

Иран засилва ученията

Изглежда така, сякаш Иран се чувства по-уязвим след падането на режима на Башар Асад в Сирия, след израелските военни действия срещу иранската противовъздушна отбрана и производството на ракети и пораженията, претърпени от "Хамас" и "Хизбула", анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Цитиран е говорителят на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (Иранската революционна гвардия) бригаден генерал Али Мохамед Наеини. Той заяви пред Financial Times, че Иран е удвоил броя на военните учения тази година „в отговор на променящия се пейзаж на заплахите“.

Наеини също така обяви, че Революционната гвардия ще проведе 30 сухопътни, въздушни и военноморски учения в шест западни и южни провинции до края на иранската година в средата на март. Той уточни, че морските учения ще започнат в края на тази седмица. В края на февруари ще се проведе голям военноморски парад в Ормузкия проток, за да бъде представено ново оборудване.

Командирът на съвместния щаб за противовъздушна отбрана „Хатам ол Анбия“ бригаден генерал Гадир Рахимзаде заяви, че през следващите няколко дни ще се проведе общонационално съвместно учение за противовъздушна отбрана в близост до "чувствителни центрове". То ще се води "с нови и непознати системи“.

Северна Корея обяви успешен тест на балистична ракета

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун наблюдава успешно изпитание на нова хиперзвукова балистична ракета със среден обсег на действие в понеделник, 6 януари, съобщи държавната информационна агенция KCNA днес. Пхенян обеща да ускори ядрения и ракетния потенциал, а самият Ким заговори за "ядрено въздържане" на още по-високо ниво.

Това беше първото изстрелване на ракета от Северна Корея от 5 ноември насам и съвпадна с посещението на държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен в Южна Корея, при което той обеща двустранно и тристранно сътрудничество, включително с Япония, в отговор на нарастващите военни заплахи от страна на Пхенян: Докато Блинкен е в Сеул: Северна Корея изстреля балистична ракета.

Ракетата е изстреляна от покрайнините на Пхенян и е прелетяла около 1500 км със скорост 12 пъти по-висока от скоростта на звука, достигайки височина от близо 100 км, преди да се спусне до „втори пик“ от 42,5 км и да маневрира до точно приземяване върху цел край източното крайбрежие, съобщи KCNA, цитирана от Reuters.

Южнокорейските военни заявиха, че докладът на KCNA най-вероятно е преувеличен. Те оцениха обсега на ракетата на около 1100 км и заявиха, че не е открит "втори пик". Ще бъде извършен подробен анализ съвместно със САЩ. „Вторият връх“ би означавал, че ракетата може да промени курса си и да поддържа височина, а не да се спусне по балистична траектория.

В двигателната част на ракетата са използвани нови композитни материали от въглеродни влакна, съобщиха от KCNA. Въглеродните влакна са по-леки и по-здрави от други космически материали като алуминия, но се произвеждат по-трудно. Ракетата може „ефективно да пробие всяка плътна защитна преграда и да нанесе сериозен военен удар на противника“, хвали се пропагандната агенция на Ким Чен Ун.

И Турция с по-големи оръжейни амбиции

За първи път турският президент Реджеп Ердоган разкри, че страната му разработва балистични ракети с обсег над 2000 км.

„Решихме както да подсилим запасите си от ракети с обсег над 800 км, така и да ускорим програмата си за разработка на ракети с обсег над 2000 км", заяви той, цитиран от протурската платформа в X Clash Report.

