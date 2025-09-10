След боя над финансовия министър: Протестиращите в Непал биха партиен лидер и жена му (ВИДЕА)

След като протестите в Непал ескалираха от снощи въоръжени войници патрулират по улиците на столицата на държавата Катманду, нареждайки на хората да останат по домовете си. Непалската армия провери превозни средства и хора в сряда на фона на безсрочен полицейски час, наложен в опит да „нормализира“ столицата, след като масови вълнения доведоха до това демонстранти да подпалят няколко правителствени сгради и да принудят премиера Хейп Шарма Оли да подаде оставка, предаде "Ал Джазира".

Протестите бяха предизвикани от забрана за социалните медии и ескалираха от понеделник, когато силите за сигурност убиха 19 демонстранти и раниха стотици. Десетки хиляди изпълниха улиците на Катманду в понеделник и вторник, докато протестите се разшириха, за да се насочат към корупцията и безработицата в най-насилствените вълнения в страната от десетилетия. ОЩЕ: Правителството в Непал падна: Разгневена тълпа уби жената на премиера и влачи финансовия министър (ВИДЕА)

🇳🇵The Nepali Army is now on the streets



Earlier, the chief of the Nepali Army urged local residents to suspend all protest activities and engage in "dialogue."



Video — Clash Report. pic.twitter.com/1QKx83JN3F — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025

Демонстрантите нападнаха и други политици

Излизането на армията от казармите след оставката на Оли сякаш не допринесе особено за облекчаване на вълнението в столицата. След като нападнаха финансовия министър на страната и го бутнаха в река, късно във вторник вечерта демонстранти блокираха пътища и щурмуваха парламента, президентската сграда и централния секретариат. Видеоклипове показват как протестиращи бият лидера на Непалската конгресна партия Шер Бахадур Деуба и съпругата му Арзу Рана Деуба, министър на външните работи. ОЩЕ: Непал забранява достъпа до няколко социални медии

This is concerning. Arzu Rana Deuba is in the mob's custody in Nepal. She is the current Minister of Foreign Affairs of Nepal. She has been assaulted by the mob. Her whereabouts and condition are yet unknown. pic.twitter.com/vAcO7Zgnua — Krishna Chaudhary (@KrishnaTOI) September 9, 2025