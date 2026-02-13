Оставката на Румен Радев:

13 февруари 2026, 12:09 часа 424 прочитания 0 коментара
От Венецуела към Иран - САЩ местят най-големия военен кораб в историята

Самолетоносачът U.S.S. Gerald R. Ford ("Джералд Форд") и ескортиращите го кораби, разположени в Карибско море, ще бъдат изпратени в Близкия изток и не се очаква да се върнат в титулярните си пристанища до края на април или началото на май. "Джералд Форд" е най-големият самолетоносач в света и най-големият военен кораб в историята. Разполагането му близо до Иран означава, че там вече ще има два самолетоносача - "Ейбрахам Линкълн" бе изпратен по-рано през годината, какъвто бе случаят през март 2025 г. Тогава USS Harry S. Truman и USS Carl Vinson бяха в Близкия изток, за да се сражават с подкрепяните от Техеран йеменски бунтовници хути.

Екипажът на кораба е бил информиран за решението в четвъртък, 12 февруари, твърдят пред The New York Times четирима американски служители, оставащи анонимни.

Новите заповеди на ударната група „Форд“ предвиждат тя да се присъедини към ударната група на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ в Персийския залив като част от подновената кампания на президента Доналд Тръмп за оказване на натиск върху иранските лидери. По-рано тази седмица републиканецът посочи, че иска да изпрати втори самолетоносач в региона, но нито той, нито Военноморските сили са посочили за кой кораб става дума.

"Джералд Форд" оказа вече натиск върху Венецуела

Извънредното разполагане на "Джералд Форд" започна на 24 юни, когато той напусна пристанището в Норфолк, Вирджиния. Първоначално беше планирано да има круиз в Европа, но самолетоносачът бе пренасочен към Карибите като част от кампанията на Тръмп за натиск върху Венецуела.

Военните самолети на „Форд“ участваха в атаката на 3 януари в Каракас, при която беше заловен венецуелският президент Николас Мадуро. Настоящото разполагане на ударната група вече беше удължено веднъж, а моряците очакваха да се приберат у дома в началото на март.

Новото забавяне ще застраши още повече планирания период на сух док на „Форд“ във Вирджиния, където се готвят значителни модернизации и ремонти, предава NYT.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
