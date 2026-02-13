От Венецуела към Иран - САЩ местят най-големия военен кораб в историята

Самолетоносачът U.S.S. Gerald R. Ford ("Джералд Форд") и ескортиращите го кораби, разположени в Карибско море, ще бъдат изпратени в Близкия изток и не се очаква да се върнат в титулярните си пристанища до края на април или началото на май. "Джералд Форд" е най-големият самолетоносач в света и най-големият военен кораб в историята. Разполагането му близо до Иран означава, че там вече ще има два самолетоносача - "Ейбрахам Линкълн" бе изпратен по-рано през годината, какъвто бе случаят през март 2025 г. Тогава USS Harry S. Truman и USS Carl Vinson бяха в Близкия изток, за да се сражават с подкрепяните от Техеран йеменски бунтовници хути.

Екипажът на кораба е бил информиран за решението в четвъртък, 12 февруари, твърдят пред The New York Times четирима американски служители, оставащи анонимни.

Новите заповеди на ударната група „Форд“ предвиждат тя да се присъедини към ударната група на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ в Персийския залив като част от подновената кампания на президента Доналд Тръмп за оказване на натиск върху иранските лидери. По-рано тази седмица републиканецът посочи, че иска да изпрати втори самолетоносач в региона, но нито той, нито Военноморските сили са посочили за кой кораб става дума.

Снимка: Getty Images

Още: САЩ готвят изпращане на втори самолетоносач в близост до Иран

"Джералд Форд" оказа вече натиск върху Венецуела

Извънредното разполагане на "Джералд Форд" започна на 24 юни, когато той напусна пристанището в Норфолк, Вирджиния. Първоначално беше планирано да има круиз в Европа, но самолетоносачът бе пренасочен към Карибите като част от кампанията на Тръмп за натиск върху Венецуела.

Военните самолети на „Форд“ участваха в атаката на 3 януари в Каракас, при която беше заловен венецуелският президент Николас Мадуро. Настоящото разполагане на ударната група вече беше удължено веднъж, а моряците очакваха да се приберат у дома в началото на март.

Новото забавяне ще застраши още повече планирания период на сух док на „Форд“ във Вирджиния, където се готвят значителни модернизации и ремонти, предава NYT.

Още: Иран тества Тръмп: САЩ не могат да ни атакуват дори и с 12 самолетоносача