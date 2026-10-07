Планирате почивка в Турция? Нови правила за резервациите през Booking и Airbnb

Нови правила за международните платформи за резервация на хотели и апартаменти като Booking и Airbnb въвежда Турция. В закона пише, че платформите трябва да имат представител в самата държава, както и да плащат дигитален и туристически данък.

Това съобщиха от Министерството на културата и туризма на Турция след одобрението на проекта на Закон за чуждестранните дигитални платформи за настаняване от депутатите в ресорната комисия в Меджлиса. Очаква се Законът да бъде гласуван в пленарната зала и да влезе в сила от 1 януари 2027 г.

Според новите правила комисионната, която платформите ще получават от продажби в Турция, не трябва да бъде повече от 17%. Отговорността за обявяване и плащане на данъците и таксите обаче ще бъде на хотелите и местата за настаняване, които се възползват от техните услуги.

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"Изготвяме правна рамка, която цели защита на правата на потребителите, да проследява транзакциите и да защитава конкуренцията", коментира зам.-министърът на туризма на Турция Надир Алпарслан.

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Казусът с Booking

Към момента от Турция няма достъп до част от големите международни платформи за резервации като Booking. До забраната се стигна след дело през 2018 г. от Сдружението на туристическите агенции в Турция. В началото на годината отново беше заведено подобно дело. Този път заради липсата на регулации и нелоялната конкуренция Сдружението на туристическите агенции в Турция заведе дело и поиска забрана на достъпа до десет международни сайта, сред които са и сайтовете за отдаване на стаи и апартаменти Airbnb и Hotels.com.

Готвените промени предвиждат наред с плащането на данъци и такси дигиталните платформи за настаняване да имат за задължение да представят културата и туризма на Турция пред своите потребители, предаде БТА.

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Платформите ще имат право да извършват директни продажби само на места за настаняване с цел туризъм и самолетни билети. Другите туристически услуги ще се предлагат от туристическите агенции, а право да отдават коли под наем ще имат фирми, които са получили лиценз от Министерството на търговията на Турция.