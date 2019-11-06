Политик от Хонконг, подкрепящ яростно Китай, беше наръган (ВИДЕО)

Пропекинският хонконгски политик Джуниус Хо беше ранен при атака с нож в поредната проява на политическо насилие в града, обхванат от няколкомесечни протести, предаде БГНЕС, позовавайки се на АФП.

A protester stabbed #HongKong pro-police legislator Junius Ho in the chest. pic.twitter.com/5lveEsM4EI — Liam Stone石立安 (@liamstone_19) November 6, 2019

#HK legislator Junius Ho said he believes the perpetrator had mental issues and that he was lucky the knife did not reach his heart. Ho was stabbed Wednesday morning in Tuen Mun. #HongKong #香港 pic.twitter.com/aOD7BB6YFt — Global Times (@globaltimesnews) November 6, 2019

Видео, публикувано онлайн, показва момента, в който е извършена атаката. Мъж, който държи букет цветя, се приближава до Хо тази сутрин, докато политикът води кампания с членовете на партията в своя избирателен район Туен Мун - град в покрайнините на Хонконг, близо до границата с Китай. Мъжът подарява цветята на Хо, и след това вади нож от чантата си, с който пробожда жертвата си в гърдите.Полицията заяви, че при инцидента са ранени трима души, включително и нападателят. Полицейски източник, който отказа да бъде назован, каза за АФП, че Хо е получил прободна рана в лявата част на гърдите и нападателят е арестуван. Пред проправителствения китайски вестник Global Times Хо коментира, че раната е 2 сантиметра и че вярва, че нападателят му има психически проблеми.Наред с губернатора на Хонконг Кари Лам и шефа на полицията Стивън Ло, Хо се превърна в една от най-ненавижданите фигури на организацията сред протестиращите за демокрация. Той отдавна е един от най-ревностните пропекински политици в града. Хо стана известен на 21 юли, след като бе заснет да се ръкува с група мъже в град Юен Лонг, които биха протестиращи с тояги, причинявайки наранявания на 40 души. Миналия месец той обвини известна депутатка от опозицията, че "яде чужда наденица", защото е омъжена за британски журналист. След събитията в Юен Лонг, офисът на Хо бе разбит от протестиращи, а гробовете на неговите родители също бяха осквернени.