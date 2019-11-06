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Политик от Хонконг, подкрепящ яростно Китай, беше наръган (ВИДЕО)

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photo of Политик от Хонконг, подкрепящ яростно Китай, беше наръган (ВИДЕО)
Снимка: Getty Images/Guliver
Пропекинският хонконгски политик Джуниус Хо беше ранен при атака с нож в поредната проява на политическо насилие в града, обхванат от няколкомесечни протести, предаде БГНЕС, позовавайки се на АФП.

Видео, публикувано онлайн, показва момента, в който е извършена атаката.

Мъж, който държи букет цветя, се приближава до Хо тази сутрин, докато политикът води кампания с членовете на партията в своя избирателен район Туен Мун - град в покрайнините на Хонконг, близо до границата с Китай. Мъжът подарява цветята на Хо, и след това вади нож от чантата си, с който пробожда жертвата си в гърдите.

Полицията заяви, че при инцидента са ранени трима души, включително и нападателят. Полицейски източник, който отказа да бъде назован, каза за АФП, че Хо е получил прободна рана в лявата част на гърдите и нападателят е арестуван.

Пред проправителствения китайски вестник Global Times Хо коментира, че раната е 2 сантиметра и че вярва, че нападателят му има психически проблеми.

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Кой е раненият Хо?

Наред с губернатора на Хонконг Кари Лам и шефа на полицията Стивън Ло, Хо се превърна в една от най-ненавижданите фигури на организацията сред протестиращите за демокрация. Той отдавна е един от най-ревностните пропекински политици в града.

Хо стана известен на 21 юли, след като бе заснет да се ръкува с група мъже в град Юен Лонг, които биха протестиращи с тояги, причинявайки наранявания на 40 души.

Миналия месец той обвини известна депутатка от опозицията, че "яде чужда наденица", защото е омъжена за британски журналист.

След събитията в Юен Лонг, офисът на Хо бе разбит от протестиращи, а гробовете на неговите родители също бяха осквернени.

Actualno.com

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