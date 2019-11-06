Политик от Хонконг, подкрепящ яростно Китай, беше наръган (ВИДЕО)
Пропекинският хонконгски политик Джуниус Хо беше ранен при атака с нож в поредната проява на политическо насилие в града, обхванат от няколкомесечни протести, предаде БГНЕС, позовавайки се на АФП.
Полицията заяви, че при инцидента са ранени трима души, включително и нападателят. Полицейски източник, който отказа да бъде назован, каза за АФП, че Хо е получил прободна рана в лявата част на гърдите и нападателят е арестуван. Пред проправителствения китайски вестник Global Times Хо коментира, че раната е 2 сантиметра и че вярва, че нападателят му има психически проблеми.
A protester stabbed #HongKong pro-police legislator Junius Ho in the chest. pic.twitter.com/5lveEsM4EI— Liam Stone石立安 (@liamstone_19) November 6, 2019
#HK legislator Junius Ho said he believes the perpetrator had mental issues and that he was lucky the knife did not reach his heart. Ho was stabbed Wednesday morning in Tuen Mun. #HongKong #香港 pic.twitter.com/aOD7BB6YFt— Global Times (@globaltimesnews) November 6, 2019
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Редактор:
Ивайло Ачев
Етикети: Джуниус Хо Хонконг атака с нож
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