Представител на Украйна: Разбилият се в Казахстан самолет е бил улучен от руската противовъздушна отбрана

Представител на Украйна заяви, че катастрофиралият край казахстанския град Актау вчера пътнически самолет на Азербайджанските авиолинии е бил улучен от руската противовъздушна отбрана, предаде Укринформ. Андрий Коваленко, ръководител на украинския Център за борба с дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана, написа това в приложението "Телеграм".

"Самолетът "Ембраер 190" на Азербайджанските авиолинии, движещ се от Баку за Грозни, е бил улучен от руската противовъздушна отбрана", написа Коваленко, цитиран от Укринформ.

Още: Самолет се разби на магистрала край Ню Йорк, има загинал (ВИДЕО)

Той разкритикува Русия, че не е затворила въздушното пространство над столицата на руската република Чечения - Грозни, което би могло да предотврати трагедията. Точно там вчера имаше атака с дронове и впоследствие беше обявен план "Ковер" за затваряне на летището: Удар в руския град Лгов - изглежда цел са били руски морски пехотинци (ВИДЕО)

This morning in Grozny, Chechnya, a new incident involving fixed-wing drones was reported. Khamzat Kadyrov, Secretary of the Chechen Security Council and nephew of the republic’s leader, announced that the region was subjected to a drone attack on Wednesday morning. Witnesses… pic.twitter.com/7EnjeZkt7Q — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 25, 2024

"Самолетът е бил повреден от руснаците и е бил насочен към Казахстан, вместо да кацне аварийно в Грозни и така да бъдат спасени човешки животи", допълва Коваленко. Според него, това е станало със стрелба с ПВО система "Панцир".

На борда на самолета е имало 67 души, като според първите информации жертвите са 38, пояснява Укринформ.

Още: На косъм от огромна трагедия: Руски самолет се подпали в Турция (ВИДЕО)

Другите версии

На крейсерска височина над Каспийско море самолетът е подал авариен сигнал 7700 - неофициалната информация е сблъсък с птици. Според руски Telegram канали на борда на разбилия се самолет е избухнал кислороден балон и хората са започнали да губят съзнание. Също така преди това в двигателя е попаднала птица, гласи версията. Точно руски военни блогъри обаче след това писаха, че машината е обстрелвана - на база видеокадри, показващи дупки по опашката.

❗️BREAKING: Footage of the Azerbaijan Airlines crashed plane showing holes in the tail section is circulating on social media



Kremlin media claimed that these holes "resemble those left by shelling or an explosion with shrapnel." However, no evidence has been provided to support… pic.twitter.com/R1SBS7DfxJ — NEXTA (@nexta_tv) December 25, 2024

Notably, a tail service access hatch for the hydraulic system appears to have been blown open in flight pic.twitter.com/LFfauomxt1 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 25, 2024

Азербайджански медии пишат, че самолетът не е получил разрешение да кацне в Грозни заради гъста мъгла, като се е насочил първо към Махачкала, а след това - към Актау.

Преди да се приземи в Актау, на борда на самолета на азербайджанските авиолинии е избухнала експлозия, съобщава един от оцелелите в катастрофата, цитиран от Lada.kz: "Определено е имало експлозия в опашната част. Имаше фрагменти по целия салон".

Още: Празнували рожден ден: Малък самолет се разби в Словения (ВИДЕО)

/5. Some passengers have already managed to give short testimonies and comment on what happened. Thus, Zaur Mamedov, one of the survivors of the plane crash, says:



“For the third time, something exploded. There was an explosion - I wouldn’t say that it was inside the plane.… pic.twitter.com/dV8PIh5Lbh — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 25, 2024

В социалните мрежи се разпространяват кадри на разбилия се самолет, на които се виждат дупки в опашната част. Пропагандните медии, контролирани от Кремъл, твърдят, че дупките "приличат на такива, оставени от обстрел или експлозия с шрапнели". Не са представени обаче никакви други доказателства в подкрепа на тази теория.

/11. More videos of the shrapnel damage to the fuselage of the crashed Embraer E190 appeared in the media. pic.twitter.com/SZrjiLvwjS — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 25, 2024

Междувременно някои потребители на социалните медии предполагат, че тези дупки може да са причинени от удара на самолета в скалист терен или от разпадането на части от машината. Видеоклиповете от катастрофата, които се споделят в интернет, не показват видими следи от огън или дим, което допълнително противоречи на твърденията на кремълските източници.

/8. Even channels of many Russian propagandists do not hide that they are inclined to believe that plane was damaged by Russian air defences.



For example one of Russian telegram channels associated with the Russian military aviation writes the following:



“Based on this video,… pic.twitter.com/LCHIWVjpW8 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 25, 2024

Азербайджан и Русия пратиха помощни екипи в Казахстан.

Всичко по случая и ВИДЕО - вижте тук

* Снимката е илюстративна