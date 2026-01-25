Оставката на Румен Радев:

25 януари 2026
Пренасочване на петрол и газ: Ето как Русия задушава Иран

Освен американските санкции, Иран се задушава и от задължителното пренасочване на руския износ на петрол и каз към китайския и индийския пазар, става ясно от анализ на Константинос Филис за гръцкото издание Kathimerini. Анализатоът смята, че Техеран в момента е отслабен, загубил регионалните си центрове на влияние.  Според него обаче всяка насилствена промяна на режима би имала отрицателни последици за регионалната стабилност и би засегнала енергийния пазар, увеличавайки цените.

Ако обаче те останат на високи нива за дълго време и Иран бъде извън уравнението - интересът към гръцките въглеводороди вероятно ще се увеличи, тъй като разходите за добива им може да се окажат високи и следователно по-малко привлекателни за компаниите при сегашните обстоятелства. ОЩЕ: Цената на петрола се повлия от нови заплахи на Тръмп

Рискът за Гърция

В сценария на ескалация между Иран и Запада биха възникнали спешни въпроси, свързани със сигурността на американските и израелските цели и инфраструктура на територията на Гърция, тъй като Техеран очевидно би активирал асиметрични средства за отмъщение. В настоящия контекст Гърция може да покани млади хора от Близкия изток, включително Иран, да обсъдят мира и развитието в региона. И в подобна посока можем да предприемем действия в Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, оформяйки рамка за нашето участие в процесите, които биха повлияли на всяко бъдеще в страната.

Съдбата на режима е в ръцете на САЩ и Израел

Именно защото иранският режим е изключително отслабен, част от съдбата му е в ръцете на американците и израелците. И изобщо не е сигурно, че те ще се споразумеят за крайния резултат. Президентът на САЩ Доналд Тръмп най-вече иска споразумение за ядрената програма на Иран, което ще неутрализира всяка възможност за превръщането му в ядрена сила, удовлетворявайки арабските му съюзници, но и търсейки достъп до петролния му сектор. От друга страна, Израел, осъзнавайки огромната степен на трудност на връщането на Иран към секуларизма, предпочита да провокира и поддържа вътрешна нестабилност, граничеща с фрагментация, така че Техеран да не може да поддържа своите сателити в продължение на много години, като същевременно остава уязвим. ОЩЕ: Израел е готов за "изненадваща война". Иран задържа 25 000 протестиращи: за някои - милост, за други - смърт

Деница Китанова
