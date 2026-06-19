Примирие? Израел удари Ливан веднага след спиране на огъня, Техеран обвини САЩ

Иран осъди израелските атаки срещу Ливан и заяви, че САЩ носят пряка отговорност за ситуацията. Споменавайки меморандума за разбирателство между САЩ и Иран, договорен тази седмица, говорителят на иранското министерство на външните работи Есамил Багаи каза, че прекратяването на войната в Ливан е неделима част от това споразумение. Иран ще предприеме необходимите мерки, за да защити своите интереси, добави той.

Малко по-рано Израел и "Хизбула" се споразумяха за прекратяване на огъня, което да влезе в сила днес в 16:00 ч. местно време, съобщи висш американски служител пред Ройтерс.

Точно когато прекратяването на огъня започна обаче, кореспондентът на арабската телевизионна мрежа "Ал Маядин" в Южен Ливан съобщи, че са започнали израелски въздушни удари по ливанския град Набатия.