Расте броят на жертвите на земетресението във Филипините

02 октомври 2025, 06:03 часа 205 прочитания 0 коментара
Броят на загиналите вследствие на земетресение с магнитуд 6.9 по скалата на Рихтер, което удари централната част на Филипините късно на 30 септември, е нараснал до 72. Това заяви агенцията за гражданска защита, пише Ройтерс, цитирана от БТА. Още 294 души са били ранени, съобщи агенцията в доклад от 2 октомври. Последният брой на жертвите е с три повече спрямо 1 октомври, като всички смъртни случаи са регистрирани в централния регион Висаяс.

Правителството продължава да мобилизира екипи по спасението и издирването. Местните власти поясниха, че трусът е бил на малка дълбочина.

Плиткото земетресение удари водите край централния остров Себу късно през нощта, като причини щети на електропроводи, мостове и множество сгради, включително църква на повече от 100 години.

Земетресението в Себу е най-смъртоносното в страната поне от 2013 г., когато трус с магнитуд 7.2 удари съседния остров Бохол и причини смъртта на 222 души.

Филипините се намират върху Тихоокеанския "Огнен пръстен" и ежегодно се регистрират над 800 земетресения.

Виолета Иванова
