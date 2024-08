С военен парад: Талибаните отбелязаха годишнината от изтеглянето на американската армия от Афганистан (ВИДЕО)

С мащабен военен парад талибаните отбелязаха третата годишнина от идването им на власт в Афганистан. Събитието се проведе в бившата американска авиобаза в Баграм.

Taliban militants held a large-scale military parade to mark the 3rd anniversary of their rise to power in Afghanistan. The event was held at the former U.S. airbase in Bagram.



In addition to Soviet military equipment, the parade was also attended by Western equipment seized by… pic.twitter.com/ItgpulJQO5