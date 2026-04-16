САЩ де факто обявиха разширяване на блокадата на Ормузкия проток (ВИДЕО)

"В допълнение към тази блокада, Съвместните сили, чрез операции и дейности в други зони на отговорност – като зоната на отговорност в Тихия океан под командването на адмирал Папаро – ще преследват активно всеки кораб под ирански флаг или всеки кораб, който се опитва да предостави материална помощ на Иран. Това включва кораби на сенчестия флот, превозващи ирански петрол". Думите са на генерал Дан Кейн, главнокомандващ обединения щаб на американската армия (сухопътни сили, военноморски сили и военновъздушни сили) - Още: САЩ плашат купувачите на ирански петрол със санкции
General Caine:— Clash Report (@clashreport) April 16, 2026
In addition to this blockade, the Joint Force, through operations and activities in other areas of responsibility—like the Pacific area of responsibility under the command of Admiral Paparo—will actively pursue any Iranian-flagged vessel or any vessel attempting… pic.twitter.com/ZbFKnCcKiW
Отделно Кейн обясни каква е процедурата в рамките на американската блокада на Ормузкия проток: "Във всеки момент Военноморските сили на Съединените щати ще предават предупреждение – млад моряк, обикновено на мостика на един от разрушителите ни, младши офицер ще говори по високоговорител и ще казва, цитирам: "Не се опитвайте да нарушите блокадата". Кораби ще бъдат вземани на абордаж при нарушение и ще бъдат конфискувани, ако идват от ирански пристанища или пътуват към ирански пристанища. "Обърнете или се пригответе да бъдете взети на абордаж. Ако ако не се съобразявате с тази блокада, ще използваме сила".
General Caine:— Clash Report (@clashreport) April 16, 2026
At each point, the United States Navy will transmit a warning—a young sailor, normally on the bridge of one of those destroyers. A junior officer picks up that mic and transmits, and I quote:
"Do not attempt to breach the blockade.
Vessels will be boarded for… pic.twitter.com/VT6LvPBUnT
Към тази сутрин американските кораби, участващи в блокадата, не са вземали на абордаж нито един кораб заради нарушение, посочи Кейн:
General Caine:— Clash Report (@clashreport) April 16, 2026
As of this morning, U.S. Central Command has not been required to board any particular ships. pic.twitter.com/YkWDawLvwU
