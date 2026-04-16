САЩ де факто обявиха разширяване на блокадата на Ормузкия проток (ВИДЕО)

16 април 2026, 18:19 часа
"В допълнение към тази блокада, Съвместните сили, чрез операции и дейности в други зони на отговорност – като зоната на отговорност в Тихия океан под командването на адмирал Папаро – ще преследват активно всеки кораб под ирански флаг или всеки кораб, който се опитва да предостави материална помощ на Иран. Това включва кораби на сенчестия флот, превозващи ирански петрол". Думите са на генерал Дан Кейн, главнокомандващ обединения щаб на американската армия (сухопътни сили, военноморски сили и военновъздушни сили) - Още: САЩ плашат купувачите на ирански петрол със санкции

Отделно Кейн обясни каква е процедурата в рамките на американската блокада на Ормузкия проток: "Във всеки момент Военноморските сили на Съединените щати ще предават предупреждение – млад моряк, обикновено на мостика на един от разрушителите ни, младши офицер ще говори по високоговорител и ще казва, цитирам: "Не се опитвайте да нарушите блокадата". Кораби ще бъдат вземани на абордаж при нарушение и ще бъдат конфискувани, ако идват от ирански пристанища или пътуват към ирански пристанища. "Обърнете или се пригответе да бъдете взети на абордаж. Ако ако не се съобразявате с тази блокада, ще използваме сила".

Към тази сутрин американските кораби, участващи в блокадата, не са вземали на абордаж нито един кораб заради нарушение, посочи Кейн:

Ивайло Ачев Отговорен редактор
