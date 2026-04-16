САЩ плашат купувачите на ирански петрол със санкции

16 април 2026, 6:09 часа 113 прочитания 0 коментара
Снимка: istock
САЩ заплашиха със санкции купувачите на ирански петрол и заявиха, че според тях Китай ще преустанови такива покупки, тъй като Вашингтон налага морска блокада над Иран, съобщи "Ройтерс". "Уведомихме страните, че ако купуват ирански петрол или ако в банките им се намират ирански средства, сега сме готови да наложим вторични санкции", заяви пред репортери в Белия дом министърът на финансите на САЩ Скот Бесент. Още: Тръмп обмисля да пожали Иран от петролните санкции

Морската блокада и резултатът от нея

Още: Защо Иран е държава на аятоласите и как започна всичко? (ВИДЕО)

Морската блокада на САЩ срещу Иран започна в понеделник, когато войната в Иран навлезе в седмата си седмица. Преди това Китай купуваше повече от 80% от изнасяния ирански петрол.

"Смятаме, че с тази блокада, ще има прекъсване на китайските покупки", казва Бесент.

Министерството на финансите на САЩ също е изпратило писма до две китайски банки и "им е съобщило, че ако можем да докажем, че през вашите сметки преминават ирански пари, тогава сме готови да наложим вторични санкции", добави той.

Министерството на финансите на САЩ също така е насочило вниманието си към инфраструктурата за транспортиране на ирански петрол, налагайки санкции на повече от две дузини лица, компании и кораби. Мярката идва седмици, след като Вашингтон издаде 30-дневно изключение от санкциите върху иранския петрол в морето, което, според Бесент, миналия месец позволи на около 140 милиона барела да достигнат световните пазари в опит да се облекчи натискът върху глобалните енергийни доставки, предизвикан от войната.

Бесент потвърди че изключението, издадено на 20 март и с изтичащ срок на 19 април, няма да бъде подновено - мярка, за която Ройтерс съобщи във вторник. 

САЩ също така не подновиха изключението за руския петрол в открито море, чийто срок изтече в събота.

"Ройтерс" съобщи също, че Министерството на финансите на САЩ е изпратило писма до Китай, Хонконг, Обединените арабски емирства и Оман, в които посочва банки, допуснали незаконна дейност от страна на Иран, и ги предупреждава, че ги очакват наказателни мерки от страна на САЩ. 

Още: САЩ удариха Иран с нови санкции

Антон Иванов Отговорен редактор
Ормузкия пролив Иран САЩ Ормузки проток морска блокада война Иран
