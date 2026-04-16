САЩ се изтеглиха окончателно от Сирия (ВИДЕО)

САЩ са се изтеглили окончателно от Сирия, съобщава азербайджански новинарски портал caliber.az, като се позовава на съобщения в сирийските медии. Информацията е, че последният военен конвой на водената от САЩ международна коалиция е напуснал базата Касрак в североизточната сирийска провинция Ал Хасеке. Агенция „Северна преса“ съобщи, че изтеглянето бележи напускането на последните коалиционни сили, водени от САЩ, от мястото. Публикувани са и кадри, на които се виждат американски военни превозни средства, напускащи базата, и сирийски войски, влизащи в района.
انسحاب آليات للتحالف الدولي من قاعدة #قسرك بريف الحسكة— North Press Agency - عربية (@NPA_Arabic) April 16, 2026
دلسوز يوسف/سامر ياسين – #نورث_برس pic.twitter.com/DeQ9iBXLr7
BREAKING: The U.S. appears to have ended its military presence in Syria with the last convoy leaving the Qasrak base in the northeast.— Clash Report (@clashreport) April 16, 2026
Control of the area is now shifting to Syrian forces.
This effectively ends the U.S. ground presence that began in 2014. pic.twitter.com/E9mMLr7r27
През февруари американската армия потвърди, че се изтегля от базата "Ал-Танф", разположена в южната част на Сирия, близо до границите с Ирак и Йордания. Обектът служеше като ключов център за операциите на глобалната коалиция срещу "Ислямска държава в Ирак и Леванта" (ИДИЛ), която дълго време контролираше големи части от Сирия и Ирак, докато не претърпя критични загуби през 2017 г. ОЩЕ: САЩ изтеглят всичките си войници от Сирия, но не заради Иран
Краят на боевете в Сирия
Оттеглянето от Сирия е вследствие на споразумението, целящо преобразуване на сирийската структура за сигурност и консолидиране на държавната власт след години на разделен контрол. Споразумението предвижда интегрирането на Сирийските демократични сили (SDF/СДС), водени от кюрдски бойци (основният партньор на Вашингтон в борбата срещу ИДИЛ), в сирийската армия: Край на боевете в Сирия: Кюрдските бойци влизат в държавната армия, а кюрдите запазват правата си. ОЩЕ: Край на боевете в Сирия: Кюрдските бойци влизат в държавната армия, а кюрдите запазват правата си