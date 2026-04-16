САЩ се изтеглиха окончателно от Сирия (ВИДЕО)

САЩ са се изтеглили окончателно от Сирия, съобщава азербайджански новинарски портал caliber.az, като се позовава на съобщения в сирийските медии. Информацията е, че последният военен конвой на водената от САЩ международна коалиция е напуснал базата Касрак в североизточната сирийска провинция Ал Хасеке. Агенция „Северна преса“ съобщи, че изтеглянето бележи напускането на последните коалиционни сили, водени от САЩ, от мястото. Публикувани са и кадри, на които се виждат американски военни превозни средства, напускащи базата, и сирийски войски, влизащи в района.

انسحاب آليات للتحالف الدولي من قاعدة #قسرك بريف الحسكة



دلسوز يوسف/سامر ياسين – #نورث_برس pic.twitter.com/DeQ9iBXLr7 — North Press Agency - عربية (@NPA_Arabic) April 16, 2026

BREAKING: The U.S. appears to have ended its military presence in Syria with the last convoy leaving the Qasrak base in the northeast.



Control of the area is now shifting to Syrian forces.



This effectively ends the U.S. ground presence that began in 2014. pic.twitter.com/E9mMLr7r27 — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

През февруари американската армия потвърди, че се изтегля от базата "Ал-Танф", разположена в южната част на Сирия, близо до границите с Ирак и Йордания. Обектът служеше като ключов център за операциите на глобалната коалиция срещу "Ислямска държава в Ирак и Леванта" (ИДИЛ), която дълго време контролираше големи части от Сирия и Ирак, докато не претърпя критични загуби през 2017 г. ОЩЕ: САЩ изтеглят всичките си войници от Сирия, но не заради Иран

Краят на боевете в Сирия

Оттеглянето от Сирия е вследствие на споразумението, целящо преобразуване на сирийската структура за сигурност и консолидиране на държавната власт след години на разделен контрол. Споразумението предвижда интегрирането на Сирийските демократични сили (SDF/СДС), водени от кюрдски бойци (основният партньор на Вашингтон в борбата срещу ИДИЛ), в сирийската армия: Край на боевете в Сирия: Кюрдските бойци влизат в държавната армия, а кюрдите запазват правата си. ОЩЕ: Край на боевете в Сирия: Кюрдските бойци влизат в държавната армия, а кюрдите запазват правата си