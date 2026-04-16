САЩ се изтеглиха окончателно от Сирия (ВИДЕО)

16 април 2026, 15:54 часа 298 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
САЩ са се изтеглили окончателно от Сирия, съобщава азербайджански новинарски портал caliber.az, като се позовава на съобщения в сирийските медии. Информацията е, че последният военен конвой на водената от САЩ международна коалиция е напуснал базата Касрак в североизточната сирийска провинция Ал Хасеке. Агенция „Северна преса“ съобщи, че изтеглянето бележи напускането на последните коалиционни сили, водени от САЩ, от мястото. Публикувани са и кадри, на които се виждат американски военни превозни средства, напускащи базата, и сирийски войски, влизащи в района.

През февруари американската армия потвърди, че се изтегля от базата "Ал-Танф", разположена в южната част на Сирия, близо до границите с Ирак и Йордания. Обектът служеше като ключов център за операциите на глобалната коалиция срещу "Ислямска държава в Ирак и Леванта" (ИДИЛ), която дълго време контролираше големи части от Сирия и Ирак, докато не претърпя критични загуби през 2017 г. ОЩЕ: САЩ изтеглят всичките си войници от Сирия, но не заради Иран

Краят на боевете в Сирия

Оттеглянето от Сирия е вследствие на споразумението, целящо преобразуване на сирийската структура за сигурност и консолидиране на държавната власт след години на разделен контрол. Споразумението предвижда интегрирането на Сирийските демократични сили (SDF/СДС), водени от кюрдски бойци (основният партньор на Вашингтон в борбата срещу ИДИЛ), в сирийската армия: Край на боевете в Сирия: Кюрдските бойци влизат в държавната армия, а кюрдите запазват правата си. ОЩЕ: Край на боевете в Сирия: Кюрдските бойци влизат в държавната армия, а кюрдите запазват правата си

Деница Китанова Отговорен редактор
Сирия САЩ американски военни
Още от Азия
