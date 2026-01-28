Любопитно:

Саудитска Арабия няма да даде въздушно пространство за удар срещу Иран

Саудитска Арабия няма да позволи въздушното пространство или територията на страната да се използват за военни действия срещу Иран.

Това обеща престолонаследникът и премиер на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман пред иранския президент Масуд Пезешкиан, съобщи саудитската държавна новинарска агенция СПА.

Поредната държава с такава позиция

Саудитският престолонаследник, в телефонен разговор с Пезешкиан, потвърди подкрепата на Рияд за всички "усилия, които биха разрешили разногласията чрез диалог", за да се укрепи сигурността и стабилността в региона, информира официалната агенция на Саудитска Арабия.

Иранските медии по-рано съобщиха, че Пезешкиан е казал на Мохамед бин Салман, че Иран приветства всеки процес "в рамките на международното право, предотвратяващ война".

Позицията на престолонаследника и премиер на Саудитска Арабия идва след изявление в същия дух на Обединените арабски емирства, че няма да позволят никакви военни действия срещу Иран, използващи тяхното въздушно пространство или териториалните им води.

Съмненията относно възможността за военни действия в Иран продължават, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп каза миналата седмица, че "армада" се насочва към страната, но се надява да не се наложи да я използва, предаде БТА.

Предупрежденията на Тръмп към Техеран бяха отправени заради убийствата на демонстранти в антиправителствените протести или подновяването на ядрената програма, но оттогава демонстрациите в цялата страна затихнаха.

На този фон - учение на САЩ

В същото време стана ясно, че военновъздушните сили на САЩ ще проведат многодневно учение за готовност в Близкия изток, за да тестват способността си да разполагат, разпръскват и поддържат бойни самолети в района на Централното командване на Съединените американски щати, гласи официално съобщение.

Учението, ръководено от Девета въздушна армия (от Централното командване на военновъздушните сили), има за цел да валидира процедурите за бързо преместване на самолети и персонал, опериране от разпръснати аварийни локации и поддържане на мисии с минимален логистичен отпечатък.

Учението ще се проведе с одобрението на приемащата страна и в координация с гражданските и военните авиационни власти, добавиха от командването.

Посочва се още, че обучението има за цел да засили сътрудничеството с регионалните партньори и да подготви американските сили за гъвкави реакции в целия регион, който включва Близкия изток и части от Централна и Южна Азия.

Десислава Любомирова
