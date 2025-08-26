Семействата на заложниците пак блокираха Израел - искат от Нетаняху примирие с "Хамас"

В цял Израел се провеждат протести на 26 август с искания за освобождаване на заложниците, които все още се държат от "Хамас" в Ивицата Газа, и за прекратяване на войната. Местната полиция вече съобщава, че всички пътища са отворени за движение, след като по-рано бяха показани кадри на блокирани от протестиращи основни пътни артерии. Демонстрантите са от Форума на семействата на заложници и изчезнали лица, като настояват премиерът Бенямин Нетаняху да прекрати подновената офанзива в Газа.

Това, вярват близките на заложниците, излага на риск живота на останалите в анклава пленници. Смята се, че става въпрос за 50 души, 20 от които са живи. Около 1200 души бяха убити и 251 други бяха отведени в Газа като заложници при атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., която доведе до войната на Израел на палестинската територия. При нея загинаха над 62 744 палестинци, според Министерството на здравеопазването в Ивицата Газа, управлявано от "Хамас".

Полицейски служители са подсилени и разположени на различни места в цялата страна, за да "позволят свобода на протестите, като същевременно поддържат закона и нормалния ритъм на живот", обявиха от полицията на Израел.

Снимка: Getty Images

"От сутринта няколко места бяха блокирани, но бяха отворени отново за движение в кратък срок от полицейски служители, разположени на всички основни пътища", се казва в изявлението, цитирано от BBC. "Блокирането на пътни артерии без разрешение и по начин, който може да застраши участниците в движението или да наруши свободата на придвижване на много граждани, няма да бъде допускано и ще бъде разгледано от полицията".

Ще обсъди ли кабинетът на Нетаняху новото предложение за заложниците?

Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще свика кабинета си по сигурността следобед, за да обсъди ситуацията в Газа и възможните планове за постигане на споразумение за освобождаване на заложниците.

Офисът на Нетаняху съобщи пред The Times of Israel, че срещата ще се състои, но не уточни дали ще бъде повдигнат въпросът за примирието и предложението за поетапно освобождаване на заложниците, което "Хамас" заяви, че приема миналата седмица. Други местни медии обаче съобщават, че това не е включено в дневния ред.

Според предложението, изготвено от посредниците Египет и Катар, трябваше "Хамас" да освободи около половината от останалите 50 заложници, за 20 от които се смята, че са живи. Това трябваше да стане на два етапа по време на първоначално 60-дневно примирие. Щеше да има и преговори за постоянно прекратяване на огъня. Кабинетът на Бенямин Нетаняху обаче заяви по-рано, че ще приеме споразумение само ако "всички заложници бъдат освободени наведнъж". След това бе дадено началото на офанзивата срещу град Газа в северната част на палестинския анклав: Израел започна новата инвазия в Газа: Палестинците вече бягат, натискът над Нетаняху е огромен.

Снимка: Getty Images

Натиск срещу Нетаняху

Израелският министър на отбраната Израел Кац обеща да продължи офанзивата срещу град Газа. Той заяви, че градът ще бъде разрушен, освен ако "Хамас" не се съгласи да прекрати войната според условията на Израел и да освободи всички заложници.

"Хамас" заяви в неделя, че плановете на Израел да превземе град Газа показват, че той не е сериозен по отношение на примирието. Прекратяването на огъня е "единственият начин" за освобождаването на заложниците.

Семействата на заложниците сега изискват от израелското правителство да сключи споразумение с "Хамас" за прекратяване на войната и освобождаване на пленниците. Затова във вторник блокираха временно две магистрали, които свързват Тел Авив и Йерусалим.

Това е пореден мащабен протест на близките на заложниците: Израел е блокиран - хиляди излязоха на бунт срещу Нетаняху заради Газа (ВИДЕО).