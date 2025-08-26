"Това е концентрационен лагер и смъртта е навсякъде": Говори български лекар в Газа

Газа не е страна. Газа е концентрационен лагер. Хората тук са затворени само защото са палестинци. Нямат право да пътуват, да излизат, контролира им се храната, водата. Това разказа анестезиологът д-р Милена Ангелова в ефира на Нова телевизия, която работи в болницата в Газа, която бе атакувана и в резултат загинаха най-малко 20 души, сред които и петима журналисти. Тя сподели, че въпреки атаката, хората продължават да работят, болницата продължава да приема и лекува пациенти.

Адски условия

"Самата аз след минути влизам в операционната. За мен всичко това не е нормално, условията са тежки, катастрофални, адски. Не знам какви още думи да използвам, но хората продължават да стоят на поста си и да правят това, което трябва да правят", разказва българката.

Тя заяви, че няма представа колко лекари и пациенти е имало в болницата по време на бомбардировката. По думите й по това време болницата е работила на пълен капацитет – извършвали са се операции, реанимацията е била пълна, спешното отделение е било натоварено, а колегите й са били на поста си.

"Ток има, вода има, медикаменти няма. Работим с неща, с които не бих работила, ако имах избор. Няма консумативи, няма микролаборатория, няма лекарства, няма достъп до някои съвсем базови изследвания", разказа още тя.

Вместо с традиционните лекарства, които се използват за упояване на пациенти, които трябва да се оперират, лекарите са принудени да използват средства, които вече почти никъде не се прилагат или се разчита на вещества, които са със странични ефекти.

"Гладът в Газа е катастрофален. Това е срам за цивилизования свят, че го допуска. Смъртта е навсякъде. Умира се от рани – от огнестрелни, от бомби, умира се от хронични и остри инфекциозни заболявания. Умира се от всичко, защото няма какво да се направи", описа страшната картина медикът.