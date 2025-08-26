Разрив: В Иран нарекоха съюза с Русия "безполезен", Москва помогнала на Израел в 12-дневната война

По време на 12-дневната война между Иран и Израел през юни Русия е споделила с израелските власти информация за противовъздушната отбрана на Ислямската република. Това съобщи членът на Съвета за политическа целесъобразност на Иран Сайед Мохамад Садр, цитира думите му специализираната платформа De Re Militari на Руслан Трад. Коментарите на официалния представител, които могат да бъдат открити в Al Arabiya, представляват изненада, тъй като Москва е един от най-близките съюзници на Техеран.

12-дневната война: как Израел установи контрол в небето над Техеран?

Съветът за политическа целесъобразност е административен орган в Иран, назначен от върховния лидер. Истинската му власт се състои по-скоро в консултативната му роля към върховния лидер - в случая това е аятолах Али Хаменей.

По време на операция "Изгряващият лъв" на Израел срещу Ислямската република атакуващите сили в даден етап успяха да си осигурят комфортен контрол над голяма част от въздушното пространство на Иран. Причината - те успяха да унищожат висок процент от противовъздушните установки на страната. Небето над Техеран остана тотално отворено за израелските изтребители: Израел има пълен въздушен контрол над Техеран, но това съвсем не значи поражение за Иран (ВИДЕО).

Снимка: Али Хаменей, Getty Images

Само за първата една трета от операцията Израел обяви, че е унищожил около 120 пускови установки за ракети "земя-земя" на иранците - една трета от общия брой на тези ирански системи.

Цялата акция на израелските сили беше с цел да се спре Иран по пътя към ядрено оръжие. Бяха убити висши ирански генерали (над 20) и ядрени учени, нанесени бяха поражения по ядрените обекти на Ислямската република във Фордо, Натанз и Исфахан. Накрая САЩ се намесиха и бомбардираха именно тези съоръжения, с което допълнително влошиха развитието на ядрената програма на Техеран. Според оценка на Пентагона тя вече е с поне една-две години назад: САЩ атакуваха Иран: 12 бункерни бомби удариха най-важния ирански ядрен комплекс Фордо.

"Безполезен" стратегически съюз с Русия

В съобщенията за пресата Сейед Мохамад Садр също така заяви, че "тази война доказа безполезността на стратегическия съюз с Москва".

Държавната дума на Русия ратифицира на 8 април тази година споразумението за стратегическо партньорство с Иран. То ще бъде в сила за 20 години, с автоматично подновяване за следващите петгодишни периоди. Предвижда Русия и Иран да се "консултират и да си сътрудничат в областта на противодействието на общите военни заплахи", както и да провеждат съвместни военни учения на своите територии и извън тях: Русия ратифицира стратегическия договор с Иран: Разликата му с този със Северна Корея.

Снимка: Getty Images

Една от точките в споразумението е, че в случай на нападение срещу една от страните, другата "не трябва да предоставя военна или друга помощ на агресора". За разлика от споразумението за стратегическо партньорство на Русия със Северна Корея, сделката с Иран не предвижда клауза за военна подкрепа в случай на агресия срещу страна по споразумението. Още през януари тази години министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи уточни, че в споразумението не става дума за сключване на военен съюз.

Техеран снабдява Москва с оръжия, най-вече с дронове "Шахед", за войната на диктатора Владимир Путин в Украйна.

Що се отнася до войната на Израел с Иран, Русия се ограничи до осъждане на атаките, без да предприема военни действия или да оказва дипломатически натиск, съобщи Al Arabiya, цитирайки ирански наблюдатели.

*На заглавната снимка: Владимир Путин и иранският президент Масуд Пезешкиан.