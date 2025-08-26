Алдаир: Ще търсим бърз гол срещу АЗ Алкмаар, Левски никога не се предава (ВИДЕО)

Един от основните футболисти на Левски коментира предстоящия реванш от плейофния кръг на Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар. Става въпрос за португалския десен краен бранител на „сините“ Алдаир. Защитникът говори пред медиите преди двубоя с нидерландците като бе категоричен, че българският гранд ще направи всичко по силите си да спечели мача, тъй като е отбор, който никога не се предава.

Алдаир също така разкри, че Левски ще опита да вкара бърз гол при гостуването си в Нидерландия, за да опита да стопи дефицита от първия мач в София. Както е известно АЗ Алкмаар победи с 2:0 на Националния стадион „Васил Левски“. Португалецът допълни, че конкуренцията в състава на „сините“ е много полезна за израстването на отбора.

„Ще дадем най-доброто от себе си“

„Когато пристигнах тук, не бях свикнал с всичко в страната. Вече съм излизал от Португалия, но за по-малко време, отколкото тук. Отделих доста време през първата година, за да се адаптирам добре. Считам, че с времето подобрих играта си. Ще се постарая да продължа по същия начин. Левски е отбор, който никога не се предава. Ще дадем най-доброто от себе си“.

„Както и нашият треньор отбеляза, не се предаваме до последната минута. Ще опитаме да преодолеем елиминацията, отиваме със същото желание, ще търсим бърз гол. Конкуренцията във футбола е нещо, което се случва за добро, това те кара да израстваш. Всички играчи трябва да работят здраво. В отбора има конкуренция, тя винаги е здравословна“, заяви Алдаир.

