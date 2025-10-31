Войната в Украйна:

"Ще си стиснат ли ръцете": Афганистан и Пакистан подновяват преговорите за мир

31 октомври 2025, 06:04 часа 208 прочитания 0 коментара
"Ще си стиснат ли ръцете": Афганистан и Пакистан подновяват преговорите за мир

Преговорите между Афганистан и Пакистан с посредничеството на Турция и Катар за разрешаване на граничния им спор ще продължат, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на турското Министерство на външните работи и на турската новинарска агенция Анадолу. Високопоставени представители на двете страни ще се срещнат отново в Истанбул на 6 ноември, за да договорят допълнителни принципи за мирно уреждане на конфликта.

Още: "Все още няма бял дим": Без резултат след третия ден преговори Пакистан-Афганистан

Докъде стигнаха преговорите?

Двете страни се споразумяха засега да поддържат спирането на огъня и да установят механизъм за наблюдение на спазването му, съобщи Министерството. Нарушенията ще носят глоби за всяка от страните.

Още: След провала на преговорите: Пакистан заплаши да "върне обратно в пещерите" талибаните в Афганистан

Делегации от Афганистан и Пакистан се срещнаха в Истанбул в събота, за да успокоят подновените сблъсъци по общата им граница на фона на нарастващо напрежение между двете правителства.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Пакистан обвини пакистанските талибани за ръст на домашното насилие и обвини афганистанските талибани, че приютяват бойците. Кабул отрече обвиненията и от своя страна заяви, че Исламабад подкрепя атаките в Афганистан от "Ислямска държава – Хорасан" – клон на "Ислямска държава". Пакистан отхвърли това твърдение.

Още: фганистан и Пакистан се споразумяха за мир

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Афганистан Пакистан мирни преговори Талибани закана
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес