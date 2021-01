СЗО се похвали с хуманитарна помощ за Либия, активистки ги нападнаха, че използват санкционирана авиокомпания

Световната здравна организация (СЗО) продължава да предоставя помощ за хуманитарна помощ на хората от Либия, похвалиха се те в социалната мрежа Twitter.

Wow. The @WHO used a #Syria airline sanctioned for transporting mercenaries and weapons to transport humanitarian aid.

Perfectly sums up everything that is wrong with UN humanitarian operations. https://t.co/tiqFZlfjAY — Sara Kayyali (@skayyali1) January 11, 2021

.@WHOLIBYA is using the sanctioned #Syria|n airline Cham Wings to bring supplies to #Libya!

OFAC sanctioned the airlines 4 supporting the Syrian Arab Airlines. Which is according to the Treasury "acting on behalf of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force"! pic.twitter.com/SJclWN5Qu8 — Zaina Erhaim (@ZainaErhaim) January 11, 2021

WHO Libya, led by the long-time (now former) head of WHO Syria, Elizabeth Hoff, appears to be using the sanctioned Syrian airline Cham Wings to bring supplies from Dubai to Libya. (H/t @emad_badi). https://t.co/nF747PxlBA

— Emma Beals (@ejbeals) January 11, 2021

Повече от шестнадесет тона лекарства, консумативи и оборудване, изпратени от складовете на СЗО в Дубай са пристигнали по предназначение, отчетоха от СЗО.Те обаче си навлякоха гнева на активисти заради използваната за целта сирийска авиокомпания, която попада под ударите на американските санкции"СЗО изпраща сирийска санкционирана авиокомпания, използвана за транспортиране на наемници и оръжия за транспортиране на хуманитарна помощ. Това напълно обобщава всичко, което не е наред с хуманитарните операции на ООН."Това пише в Twitter Сара Каяли, която работи за Human Rights Watch. Каяли е работила с гражданското общество по регионално и международно застъпничество и изготвяне на политики по ключови въпроси в арабския регион като специалист по Програмата за политики и застъпничество във Фондация „Отворено общество“.Възмущението си в социалната мрежа изразява и журналистката Зайна Ерхайм , която е носителка на множество международни награди и е родом от Идлиб.Тя бяга от Сирия през 2015 година. Прави филми в държаната от бунтовниците част на Алепо. Работи като координатор на проекти на IWPR (Institute for War and Peace Reporting) в Сирия, сега в Турция.Същото направи и Ема Бийлс, която работи за European Institute of Peace . Тя е чуждестранен учен в Института за Близкия изток във Вашингтон и бивш гост-член на DFRLab на Атлантическия съвет.Още: Безпрецедентен глад в Сирия на фона на американски санкции и епидемия